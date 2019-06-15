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После катастрофы в Чернобыле уровень радиации замеряли роботы

Советские ученые разработали специальную технику, которая оценивала уровень излучения.

После катастрофы в Чернобыле уровень радиации замеряли роботы
Советские ученые разработали специальную технику, которая оценивала уровень радиации в Чернобыле. Фото: кадр из сериала "Чернобыль" (2019)

После аварии на Чернобыльской АЭС излучение было настолько мощным, что закупленные в Германии роботы не справлялись с радиацией и ломались, так и не замерив уровень излучения. Тогда советские ученые взялись за разработку собственной техники, которая могла бы оценить масштаб катастрофы без участия людей. Об этом рассказал бывший главный конструктор Центрального научно-исследовательского института робототехники и технической кибернетики (ЦНИИ РТК) Евгений Юревич в интервью Forbes. По его словам, роботы, созданные советскими кибернетиками, сильно помогли в ликвидации последствий техногенной катастрофы.

Юревич рассказал, что первый робот был запущен в город в 1986 году, он смог «пройти» в недоступные для людей места и оценить уровень излучения. По его словам, после аварии в городе работали 15 роботов. Ученый подчеркнул, что новейшая разработка стала возможной только благодаря всеобщему единению, которое пропагандировала государственная политика СССР. Юревич отметил, что ученым не пришлось тратить время на участие в конкурсах и тендерах.

«Мы просто писали телеграмму на нужное нам предприятие, например, в Армению, и через два дня нам присылали оттуда необходимую деталь или модуль. Сегодня это невозможно», – рассказал ученый.

Авария на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года и стала крупнейшей техногенной катастрофой в истории. Из-за взрыва в четвертом энергоблоке станции произошел мощный радиоактивный выброс. Излучение от взрыва затронуло 8,4 миллиона жителей Европы, Белоруссии, Украины и России. Вокруг разрушенной атомной электростанции была создана зона отчуждения, эвакуировано население двух городов – Припяти и Чернобыля, а также 74 села.

По официальным данным, в течение первых трёх месяцев после аварии погиб 31 человек, однако некоторые эксперты считают, что количество пострадавших превышает десятки тысяч человек.

До сих пор специалисты не пришли к единому мнению о причинах, спровоцировавших аварию. Атомщики сходятся в общей версии возникновения взрыва и спорят по поводу конкретного механизма его проихождения и действий сотрудников после аварии.

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После катастрофы в Чернобыле уровень радиации замеряли роботы
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