Сестра Жанны Фриске поделилась архивным снимком с певицей

Сегодня, 15 июня, исполнилось четыре года, как яркая исполнительница ушла из жизни.

Сестра Жанны Фриске Наталья в Instagram разместила снимок, на котором она изображена с исполнительницей. «Скучаю», — заявила Наталья Фриске и поставила хештеги «Чуть ближе к любимым».

Отметим, что Наталья Фриске на 12 лет младше своей сестры. Она безумно ее любила. Когда яркая исполнительница ушла из жизни, то Наталья Фриске очень сильно переживала. Какое-то время, как она позже признавалась, она была в глубокой депрессии.

больше по теме Стало известно точное время смерти Жанны Фриске Певица ушла из жизни ровно четыре года назад.

Сейчас Наталья Фриске периодически вспоминает о сестре. Она отмечает, что эту боль невозможно ни с чем сравнить. Для нее сестра всегда была примером для подражания.

Отметим, что Жанна Фриске несколько лет боролась со смертельным недугом — раком мозга. Как рассказывала ее самая близкая подруга Ольга Орлова, девушка принимала современные препараты, которые очень положительно влияют на иммунную систему. После их употребления Жанне Фриске стало намного лучше. Как говорила Орлова, однажды ее подруга даже села за руль, хотя у нее уже и были проблемы со зрением. Чуть позже певице стало опять хуже. Второй раз употреблять препарат, который призван укреплять иммунную систему, было уже бесполезно. К нему наступило привыкание. Жанна Фриске скончалась в подмосковной Балашихе на даче у своих родителей. В последние дни жизни она уже никого не узнавала.