Стало известно точное время смерти Жанны Фриске

На страничке в Instagram сына певицы Жанны Фриске Платона Шепелева появилась фотография его матери. Певица ушла из жизни 15 июля 2015 года. Причем в микроблоге Шепелева указано точное время, когда умерла певица, которую обожали миллионы. Жанна Фриске скончалась в 22.07 по московскому времени. Певица на протяжении нескольких лет боролась со смертельной болезнью. В 2013 году врачи поставили ей неутешительный диагноз – рак мозга.
В какой-то момент казалось, что она победила болезнь. Наступила ремиссия. Однако затем состояние певицы стало резко ухудшаться. Ушла из жизни Жанна Фриске на подмосковной даче своих родителей.
Отметим, что сейчас в отношениях мужа исполнительницы Дмитрия Шепелева с ее родными царит полное непонимание. Мужчина не дает родственникам видеться с Платоном Шепелевым, которому исполнилось уже шесть лет.
Не так давно в студии программы «Секрет на миллион» близкая подруга Жанны Фриске Ольга Орлова рассказывала Лере Кудрявцевой, что очень верит в то, что Дмитрий Шепелев когда-нибудь одумается и даст возможность родным видеться с ребенком. Кстати, сама Орлова является крестной матерью Платона.