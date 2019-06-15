Стало известно точное время смерти Жанны Фриске

Певица ушла из жизни ровно четыре года назад.

На страничке в Instagram сына певицы Жанны Фриске Платона Шепелева появилась фотография его матери. Певица ушла из жизни 15 июля 2015 года. Причем в микроблоге Шепелева указано точное время, когда умерла певица, которую обожали миллионы. Жанна Фриске скончалась в 22.07 по московскому времени. Певица на протяжении нескольких лет боролась со смертельной болезнью. В 2013 году врачи поставили ей неутешительный диагноз – рак мозга.

В какой-то момент казалось, что она победила болезнь. Наступила ремиссия. Однако затем состояние певицы стало резко ухудшаться. Ушла из жизни Жанна Фриске на подмосковной даче своих родителей.

больше по теме Анфиса Чехова высказалась о трагедии в семье Жанны Фриске По словам телеведущей, после смерти талантливой исполнительницы происходит много некрасивых историй.

Отметим, что сейчас в отношениях мужа исполнительницы Дмитрия Шепелева с ее родными царит полное непонимание. Мужчина не дает родственникам видеться с Платоном Шепелевым, которому исполнилось уже шесть лет.

Не так давно в студии программы «Секрет на миллион» близкая подруга Жанны Фриске Ольга Орлова рассказывала Лере Кудрявцевой, что очень верит в то, что Дмитрий Шепелев когда-нибудь одумается и даст возможность родным видеться с ребенком. Кстати, сама Орлова является крестной матерью Платона.