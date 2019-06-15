В Москве задержали актера сериала «СашаТаня» Андрея Гайдуляна

Вчера пятничный вечер для актера Андрея Гайдуляна, который известен зрителю по сериалам «Универ» и «СашаТаня», обернулся неприятным происшествием. Он встретился с друзьями возле популярного столичного ресторана, где неожиданно началась потасовка – повздорили посетители заведения и активисты движения «Лев против», которые выступают против употребления алкоголя.

Вскоре на место прибыл отряд ОМОНа и начал задерживать нарушителей, среди которых оказался и Гайдулян. Об этом Андрей рассказал подписчикам в своем блоге. По словам самого актера, его задержали якобы из-за употребления матерных слов в общественном месте, чего он не делал. После беседы Гайдуляна быстро отпустили.

Позже актер рассказал, что ситуация обострилась из-за активиста, который попросту провоцировал людей и буквально раздувал конфликт. Говоря об этом, звезда сериала «Универ» вступился за стражей порядка.

«Хочу вступиться за сотрудников полиции. Они в частной беседе мне сообщили, что прекрасно знают о провокации. Конечно, есть вопросы, касающиеся того, почему меня задержали просто так, без доказательств. Но в этой ситуации я на стороне полиции», — считает актер.

Отметим, что возле того заведения в Москве задержали примерно 10 человек. С каждым из них потом беседовали.