НОВОСТИ

Садальский сообщил об уничтожении могилы матери Людмилы Зыкиной

За погостом долгие годы никто не ухаживал.

Садальский сообщил об уничтожении могилы матери Людмилы Зыкиной
Садальский сообщил об уничтожении могилы матери Зыкиной/globallookpress.com

Актер Станислав Садальский в Instagram сообщил, что могила матери певицы Людмилы Зыкиной Екатерины Васильевны была уничтожена на Даниловском кладбище. По его словам, за погостом никто не ухаживал на протяжении долгих лет. Женщина была похоронена в 1949 году.

Кроме того, Садальский поведал, что стал одним из героев программы телеведущего Андрея Малахова о Людмиле Зыкиной. Отметим, что со дня смерти легендарной певицы прошло уже почти десять лет. В студии Садальский столкнулся с родственниками звезды, и, судя по всему, он в них разочаровался. Во всяком случае актер привел фразу, которая принадлежит актрисе Людмиле Гурченко: «Нет врагов хуже, чем родственники». Людей в студии он назвал отвратительными.

Садальский отметил, что для него Людмила Зыкина – бриллиант. Как сказал актер, программа была посвящена ее юбилею, но все скатилось к разговорам об алчности племянников звезды. Он считает, что это «позорище бесстыдное». В студии гости обсудили и бриллианты певицы, которые после ее смерти куда-то пропали.

«Имя человека, который через глупого племянника по дешевке пробил аукцион драгоценностей Зыкиной, так и не назвали. Кстати, «пробивший» и был главный покупатель», — сказал Станислав Садальский.

Вам может быть интересно:

Садальский раскритиковал Малышеву после слов о «детях-кретинах» Станислав Садальский: «Меня позорно купили деньгами» Анфиса Чехова высказалась о трагедии в семье Жанны Фриске

Тэги:

Андрей МалаховЕкатерина ЗыкинаЛюдмила ЗыкинаСтанислав Садальский
Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Садальский сообщил об уничтожении могилы матери Людмилы Зыкиной
Интересно?
Поделись с друзьями: