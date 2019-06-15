Барановская объяснила частую смену образов в последнее время

Телеведущая Юлия Барановская в Instagram рассказала, чем вызвана частая смена ее образов. По ее словам, в последнее время она то и дело слышит вопросы, куда делась ее челка, почему она больше не блондинка. Барановская отметила, что свои волосы никогда не красила, потому что ей нравится ее цвет. Она не собирается его портить. При этом звезда знает, что некоторые считают — всю жизнь ходить с одной стрижкой скучно. С этим она не спорит.

По словам Барановской, своя челка у нее была до десяти лет, поэтому ей и захотелось посмотреть, как она будет выглядеть сейчас. Что касается цвета волос, то на время превратиться в блондинку ей предложили журналисты, и она не отказала им.

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«Сейчас в этот период и время искусственных волос, натуральных париков, прядей можно экспериментировать, примерять новые образы на себе — подойдет или нет? Я рада, что есть такая возможность и, может быть, завтра мне захочется еще что-то. А может, у вас есть какие-то варианты, как вы считаете, что мне подойдет? Какой ещё эксперимент сделать?» — задала вопрос звезда своим поклонникам.

Отметим, что Юлия Барановская не так давно удивила многих пользователей, «превратившись» в блондинку. Впрочем, вскоре все увидели ее опять с прежним цветом волос и без челки, что и породило массу вопросов.