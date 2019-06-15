Первый муж Началовой высказался о своих «изменах» певице

Первый муж певицы Юлии Началовой музыкант Дмитрий Ланской в Instagram нелестно высказался о журналистах, которые распространяют, как он считает, непроверенную информацию. Поводом стало недавнее интервью подруги Началовой Олеси Сазыкиной. В нем девушка рассказывала, что исполнитель изменял своей первой супруге направо и налево. Она отмечала, что во время отсутствия Началовой дома Ланской приводил в квартиру девушек легкого поведения и развлекался прямо в постели звезды. Когда Юлия Началова приходила домой, то находила чужие волосы и чувствовала запах незнакомого парфюма.

Как заметил Ланской, он не изменял Началовой. Музыкант связался с Сазыкиной, которая сказала, что подобного интервью не давала. Она пообещала певцу прислать видео с опровержением.

«Ни одно российское издание не сделало ни одной публикации или даже заметки о том, что в мае 2019 видео на песню «Жизнь в рассеянном свете» Lanskoy & Со. получило главный приз международной кинопремии в Лондоне L.I.M.P.A (London International Motion Picture Awards). Но полоскать грязное белье моей жизни 15 летней давности, упоминая при этом не в самых лестных выражениях мою супругу Екатерину и наносить моральный ущерб моей семье и моей репутации, на это есть время и место в таблоидах», — сказал музыкант.

Ланской попросил еще раз представителей СМИ остановиться и принести извинения ему и его семье. Напомним, что Дмитрий Ланской ранее уже подвергался травле в СМИ. Многие считали, что именно он заставлял певицу худеть, из-за чего она заболела анорексией. Отец певицы Виктор Началов обвинил Ланского во всех бедах своей дочери. Правда, позже он снял свои обвинения, сказав, что погорячился.