НОВОСТИ

Первый муж Началовой высказался о своих «изменах» певице

Дмитрий Ланской в шоке от новостей, которые распространяют журналисты.

Первый муж Началовой высказался о своих «изменах» певице
Ланской высказался об изменах Началовой/globallookpress.com

Первый муж певицы Юлии Началовой музыкант Дмитрий Ланской в Instagram нелестно высказался о журналистах, которые распространяют, как он считает, непроверенную информацию. Поводом стало недавнее интервью подруги Началовой Олеси Сазыкиной. В нем девушка рассказывала, что исполнитель изменял своей первой супруге направо и налево. Она отмечала, что во время отсутствия Началовой дома Ланской приводил в квартиру девушек легкого поведения и развлекался прямо в постели звезды. Когда Юлия Началова приходила домой, то находила чужие волосы и чувствовала запах незнакомого парфюма.

Как заметил Ланской, он не изменял Началовой. Музыкант связался с Сазыкиной, которая сказала, что подобного интервью не давала. Она пообещала певцу прислать видео с опровержением.

«Ни одно российское издание не сделало ни одной публикации или даже заметки о том, что в мае 2019 видео на песню «Жизнь в рассеянном свете» Lanskoy & Со. получило главный приз международной кинопремии в Лондоне L.I.M.P.A (London International Motion Picture Awards). Но полоскать грязное белье моей жизни 15 летней давности, упоминая при этом не в самых лестных выражениях мою супругу Екатерину и наносить моральный ущерб моей семье и моей репутации, на это есть время и место в таблоидах», — сказал музыкант.

Ланской попросил еще раз представителей СМИ остановиться и принести извинения ему и его семье. Напомним, что Дмитрий Ланской ранее уже подвергался травле в СМИ. Многие считали, что именно он заставлял певицу худеть, из-за чего она заболела анорексией. Отец певицы Виктор Началов обвинил Ланского во всех бедах своей дочери. Правда, позже он снял свои обвинения, сказав, что погорячился.

Вам может быть интересно:

Отец Началовой: Фролов собирается «бодаться» за квартиру дочери Родителям Началовой понадобилась помощь зарубежных психологов Заметно постройневшая Лариса Долина вышла в свет

Тэги:

Виктор НачаловДмитрий ЛанскойОлеся СазыкинаЮлия Началова
Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Первый муж Началовой высказался о своих «изменах» певице
Интересно?
Поделись с друзьями: