Ягудин пообещал «убить детство» дочерям ради спорта

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин в эфире шоу Юлии Барановской на «Русском радио» «Все к лучшему» заявил, что готов «убить детство» своим дочерям ради занятий спортом. При этом он подчеркнул, что именно родители должны решать, каким видом спорта должен заниматься их ребенок, потому что дети не могут в силу возраста сделать осознанный выбор.

Спортсмен заметил, что им с супругой Татьяной Тотьмяниной часто задают вопрос, почему их дети не занимаются фигурным катанием, ведь у них прекрасные гены. «Младшая дочь Мишель обожает балет. К фигурному катанию душа у нее не лежит. Старшей Елизавете нравится теннис, плавание. Для меня главное, чтобы дети занимались спортом. Чтобы у них не было свободного времени на другие вещи. При этом мы с женой отдаем отчет, что есть профессиональный спорт, а есть физкультура. Мы идем по второму пути», — сказал он.

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Ягудин подчеркнул, что также они хотят с женой, чтобы их дети выросли образованными людьми. Сейчас их старшая девятилетняя дочь учит английский и испанский язык. «Умный и образованный человек всегда и везде пригодится», — заметил прославленный фигурист.

Барановская поинтересовалась, как Ягудин водит детей в секции, если он все время в разъездах. «Я ненавижу фразу «не успел что-то сделать». Да, я много работаю. Мне надо кормить семью. Конечно, у нас есть водитель, который возит детей на секции, но по утрам я всегда могу разбудить своих детей. Все разговоры, что что-то не успел, в пользу бедных. Провал в воспитании детей всегда ложится на плечи их родителей», — заметил он.