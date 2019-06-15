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Ягудин пообещал «убить детство» дочерям ради спорта

Фигурист считает, что родители должны решать, каким видом нужно заниматься их ребенку.

Ягудин пообещал «убить детство» дочерям ради спорта
Ягудин готов "убить детство" дочерям ради спорта/globallookpress.com

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин в эфире шоу Юлии Барановской на «Русском радио» «Все к лучшему» заявил, что готов «убить детство» своим дочерям ради занятий спортом. При этом он подчеркнул, что именно родители должны решать, каким видом спорта должен заниматься их ребенок, потому что дети не могут в силу возраста сделать осознанный выбор.

Алексей Ягудин, Юлия Барановская. Татьяна Тотьмянина
Ягудин считает, что родители должны решать, каким видом спорта займется их ребенок/globallookpress.com

Спортсмен заметил, что им с супругой Татьяной Тотьмяниной часто задают вопрос, почему их дети не занимаются фигурным катанием, ведь у них прекрасные гены. «Младшая дочь Мишель обожает балет. К фигурному катанию душа у нее не лежит. Старшей Елизавете нравится теннис, плавание. Для меня главное, чтобы дети занимались спортом. Чтобы у них не было свободного времени на другие вещи. При этом мы с женой отдаем отчет, что есть профессиональный спорт, а есть физкультура. Мы идем по второму пути», — сказал он.

Ягудин подчеркнул, что также они хотят с женой, чтобы их дети выросли образованными людьми. Сейчас их старшая девятилетняя дочь учит английский и испанский язык. «Умный и образованный человек всегда и везде пригодится», — заметил прославленный фигурист.

Барановская поинтересовалась, как Ягудин водит детей в секции, если он все время в разъездах. «Я ненавижу фразу «не успел что-то сделать». Да, я много работаю. Мне надо кормить семью. Конечно, у нас есть водитель, который возит детей на секции, но по утрам я всегда могу разбудить своих детей. Все разговоры, что что-то не успел, в пользу бедных. Провал в воспитании детей всегда ложится на плечи их родителей», — заметил он.

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"Шоу "Все к лучшему"Алексей Ягудинвоспитание детейЮлия Барановская
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Ягудин пообещал «убить детство» дочерям ради спорта
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