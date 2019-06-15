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Ягудин рассказал о конфликте в шоу Ильи Авербуха

Фигурист проговорился, что коллектив распался.

Ягудин рассказал о конфликте в шоу Ильи Авербуха
В шоу Авербуха случился конфликт/globallookpress.com

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин стал гостем вечернего шоу Юлии Барановской на «Русском радио» «Все к лучшему». Знаменитый спортсмен отметил, что сразу после эфира он улетает вместе со своей супругой Татьяной Тотьмяниной в Санкт-Петербург, где с 15 по 22 июня состоится ледовый спектакль «Кармен», где он задействован в роли тореадора Эскамильо.

Алексей Ягудин, Роман Костомаров, Илья Авербух, Татьяна Тотьмянина
В шоу Ильи Авербуха произошел конфликт/globallookpress.com

Между тем во время эфира Алексей Ягудин обронил фразу, в которой намекнул на конфликт среди участников шоу. Как он сказал, звезды фигурного катания решили разделиться. Одни выступят в Санкт-Петербурге, а другие в Сочи.

«Коллектив разделили. Таня не переносит Костомарова», — обронил фразу Алексей Ягудин, говоря судя по всему, о своей супруге. Спортсмен стал дальше рассказывать о причинах конфликта, но включили песню, поэтому слова фигуриста могли услышать только те, кто был в студии.

Интересно, что после Санкт-Петербурга шоу Ильи Авербуха в июле с постановкой «Кармен» отправится в Сочи. В афишах уже нет фамилии Алексея Ягудина. Судя по всему, его роль достанется кому-то другому. Добавим, что Роман Костомаров — олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду с Татьяной Навкой.

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Алексей ЯгудинИлья АвербухРоман КостомаровТатьяна Тотьмянина
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Ягудин рассказал о конфликте в шоу Ильи Авербуха
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