Регина Тодоренко в день рождения утопала в цветах

Праздник у ведущей получился насыщенным, несмотря на то, что она не хотела его отмечать.

В этом году 14 июня Регине Тодоренко исполнилось 29 лет. Свой день рождения ведущая решила начать с доброго дела. Она попросила поклонников переводить деньги в благотворительный фонд, который помогает детям-инвалидам.

Также с днем рождения Тодоренко поздравила группа «А-Студио». Коллектив сыграл песню прямо в квартире ведущей. После выступления Кети Топурия дала интервью для шоу «Пятница с Региной».

Позже в Stories в Instagram певица призналась, что не хотела праздновать свой день рождения. Она рада, что встретилась с друзьями и родственниками в кафе. Регина Тодоренко загадала желание над шоколадным тортом, в который вставили 29 свечей.

Перед тем, как лечь спать, экс-ведущая «Орла и решки» поблагодарила фанатов за подарки, которые ей дарили в течение дня. Комната Тодоренко завалена букетами. Больше всего её порадовал муж Влад Топалов. Супруг подарил имениннице букет из 300 желтых роз.