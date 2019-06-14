Ани Лорак подтвердила роман с продюсером Black Star

Пару дней назад Ани Лорак заподозрили в романе с Егором Глебом. Друг Егора Крида занимает должность саунд-продюсера в лейбле Black Star. Певица скрывала возлюбленного, но, когда в Сети начали обсуждать их отношения, решила подтвердить слухи.

Ани Лорак выложила в Instagram трогательную фотографию с Егором Глебом. На снимке певица обнимает избранника. «Доброго, теплого вечера!» — подписала фото Ани Лорак.

Отметим, что певица старше продюсера почти на 20 лет. Большая разница в возрасте, видимо, не мешает отношениям. Большинство поклонников не знает, с кем Ани Лорак закрутила роман. Преданные фанаты поспешили с поздравлениями.

«Все хотят быть счастливыми и любимыми. Счастья нам всем!», «Если это то, о чем я думаю, счастья вам», «Умница! Такая красотка не должна быть одна», — написали в комментариях.

Некоторые подписчики до последнего надеялись, что Ани Лорак простит бывшего мужа. Певица развелась с Муратом Налчаджиоглу в этом году. После десяти лет брака и совместного воспитания дочери артистка бросила супруга из-за подозрений в изменах.