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Ален Делон госпитализирован с приступом острой мигрени

По мнению медиков, нынешнее самочувствие актера может быть связано с учащающимися приступами аритмии.

Ален Делон госпитализирован с приступом острой мигрени
Ален Делон. Фото: globallookpress

В американскую больницу пригорода Парижа Нейи-сюр-Сен 14 июня доставили Алена Делона. Известный 83-летний французский актер страдает от головных болей. По мнению медиков, мигрень может быть связана с учащающимися приступами аритмии.

Ален Делон. Фото
Перед тем, как попасть в больницу, Ален Делон получил награду на Каннском фестивале. Фото: globallookpress

Представитель актера успокоил прессу. Он сообщил, что Алену Делону становится лучше. По прогнозам врачей, уже вечером артист может покинуть палату. Делону осталось пройти медицинское обследование. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на французский телеканал BFM.

Ален Делон снялся более чем в 90 различных кинокартинах. Зрителям актер запомнился по ролям в «Зорро», «На ярком солнце», «Рокко и его братья» и другим. Секс-символ 60-80-х годов завершил актерскую карьеру в 2017 году.

На недавнем Каннском кинофестивале Ален Делон получил Золотую пальмовую ветвь за выдающуюся карьеру в кино. Актер принял награду со слезами на глазах. Он поблагодарил зрителей и сравнил окончание карьеры кино с окончанием жизни.

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Ален ДелонАритмиягоспитализацияпроблемы с сердцем
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Ален Делон госпитализирован с приступом острой мигрени
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