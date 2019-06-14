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Принц Джордж держит своего отца в тонусе

Герцог Кембриджский признался, что отцовство очень его изменило.

Принц Джордж держит своего отца в тонусе
Принц Джордж держит принца Уильяма в тонусе. Фото: Global Look Press

В грядущий уикенд принца Уильяма ждут поздравления с Днем отца. Вместе с Кейт Миддлтон он воспитывает троих детей.

По его словам, появление наследников полностью изменило его жизнь, в том числе и в эмоциональном плане. Герцог Кембриджский делает все возможное, чтобы у его малышей было нормальное детство.

«В отцовстве есть свои плюсы и минусы. Оно очень изменило меня внутренне. Мне повезло, что у меня есть такой тыл, как Кэтрин. Она удивительная мать и фантастическая жена. Но иногда мне сложно. Ведь раньше я был холостым, но женитьба и рождение детей полностью изменили мою жизнь», — признался принц.

«Я обожаю своих детей и многое у них узнал о себе и семье. Джордж порой шалит и держит меня в тонусе, но на самом деле он очень милый ребенок», — признался Уильям.

«Что же касается Шарлотты, то с учетом того, что у меня не было сестры, то рождение девочки — это уже совсем другое дело. Так что я, как школьник, учусь, что значит иметь дочь в семье», — продолжил он.

Говоря о внимании СМИ, герцог Кембриджский признался, что не смог бы выполнять свои обязанности, если бы в семье не было стабильности.

«Я хочу, чтобы мои дети росли в счастливом, стабильном, безопасном мире, и это очень важно для нас, как для родителей», — отметил он.

«Я хочу, чтобы Джордж рос в реальном мире, а не за стенами дворца. Пресса осложняет эту задачу, но мы будем делать все возможное, чтобы у детей была нормальная жизнь», — цитирует супруга Кейт Миддлтон Hello!.

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Принц Джордж держит своего отца в тонусе
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