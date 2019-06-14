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Принцесса Шарлотта не любит заплетать косички

Кейт Миддлтон не всегда удается сделать дочери прическу, которая нравится самой герцогине Кембриджской.

Принцесса Шарлотта не любит заплетать косички
Принцесса Шарлотта возражает против косичек. Фото: Global Look Press

Хотя дочь Кейт Миддлтон и принца Уильяма Шарлотта и носит титул принцессы, выглядеть как сказочная Рапунцель девочка не желает. Поэтому ее венценосной маме не всегда удается заплести дочери косы, которые самой герцогине Кембриджской очень нравятся.

Однако четырехлетняя малышка порой категорически возражает против такой прически. И действительно, как правило, ее волосы схвачены только наверху, а сзади свободно ниспадают. Впрочем, те, у кого в детстве были косы, согласятся, что процесс заплетания — это еще то испытание.

Ведь длинные волосы запутываются, а приведение их в «божеский вид» весьма неприятное действо. Перед тем как отправиться с визитом на север Англии, чтобы встретиться с фермерами, Кейт Миддлтон попыталась заплести Шарлотте косы.

Однако ей это не удалось — дочь все время вертелась, так что пришлось Кейт отправить малышку в детский сад с распущенными волосами.

Отметим, что в этом году маленькая принцесса пойдет первый раз в первый класс в ту же школу, что и ее старший брат Джордж. По словам герцогини Кэтрин, Шарлотта с нетерпением ждет 1 сентября и очень хочет учиться, пишет Hello!.

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Британская королевская семьяКейт Миддлтонкосыпринцесса Шарлоттаприческапрически
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Принцесса Шарлотта не любит заплетать косички
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