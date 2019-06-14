Политов опроверг заявление Лениной о распаде группы «На-На»

По словам светской львицы, из-за госпитализации Бари Алибасова солисты группы перессорились. Артисты не согласны с ее мнением.

Недавно Лена Ленина прокомментировала состояние коллектива Бари Алибасова. По ее мнению, пока продюсер лежит в реанимации с химическим ожогом пищевода, участники группы «На-На» перессорились между собой. Писательница уверена, что, когда Алибасов выпишется из больницы, его группа распадется.

Политов возмутился подобным высказыванием. Певец заявил, что участники группы «На-На» поддерживают дружеские отношения. Владимир признался, что Ленина ничего не понимает во внутренних делах коллектива.

«Насчет Лениной у меня только вопросы. Вот откуда она знает, какая ситуация внутри коллектива? Она что, с нами работает? Я не понимаю, откуда такие выводы. С чего она вообще лезет?» — рассказал Владимир Политов порталу Teleprogramma.pro.

Кроме того, Лена Ленина рассказала, что пресс-секретарь музыкального коллектива имеет проблемы с трудоустройством. Владимир Политов разозлился. Он уверен, что ее совершенно не касается происходящее в группе. Певец посоветовал таким как Ленина пиариться на своих проблемах и не трогать трагедию Бари Алибасова.

Напомним, 4 июня продюсер по ошибке выпил средство для прочистки труб «Крот», перепутав его с соком. Бари Алибасов получил химический ожог легких, желудка и пищевода. Создатель группы «На-На» провел в медикаментозном сне пять дней вместо положенных двух. Из-за навязчивого внимания поклонников и прессы Бари Алибасов-младший решил перевезти отца за границу.