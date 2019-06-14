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Бородина устроила в честь 10-летия дочери грандиозную вечеринку

У Маруси, старшей дочери Ксении, был день рождения. После семейного праздника звездная мама устроила настоящий бал для друзей девочки.

Бородина устроила в честь 10-летия дочери грандиозную вечеринку
Ксения Бородина Фото: globallookpress.com

Ведущая шоу «Дом-2» Ксения Бородина организовала грандиозную вечеринку в честь 10-летия своей старшей дочери Маруси. День рождения у девочки был 10 июня. Тогда праздник отметили в тихом семейном кругу. Сегодня же звездная мама устроила встречу для друзей дочери.

День рождения дочери Ксении Бородиной. Фото
СКРИНШОТ: https://www.instagram.com/stories/borodylia/

Перед началом вечеринки Ксения Бородина специально пришла пораньше, чтобы показать подготовленные залы подписчикам в Instagram. Помещение было оформлено в одной цветовой гамме – розово-фиолетовой, а столы буквально были усеяны сладостями. Еще в залах работали несколько экранов, где крутили нарезку видео из семейного архива Бородиной.

Когда Маруся пришла на праздник, то ее встречали аниматоры, сказочные персонажи, ведущий и масса гостей. Время от времени даже создавалось впечатление, что девочка не ожидала такой масштабной вечеринки. Для гостей выступали исполнители, один из коллективов «Тодеса», устроили необычные мастер-классы.

Снимок с праздника, на котором изображена Маруся, подписчики телеведущей «Дома-2» не смогли оставить без внимания.

«Какая красивая! С Днем рождения, принцесса»; «Счастья девочке и маме!» — прокомментировали фото поклонники Ксении Бородиной.

Напомним, телеведущая родила Марусю от первого супруга, бизнесмена Юрия Карэновича. Через три года после рождения девочки родители развелись. Сейчас Ксения Бородина замужем за предпринимателем Курбаном Омаровым.

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Бородина устроила в честь 10-летия дочери грандиозную вечеринку
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