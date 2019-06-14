Тимати и Алена Шишкова вместе пришли на концерт дочери

Пара поддержала маленькую Алису, которая только начинает выступать на сцене.

Бывшая возлюбленная Тимати Алена Шишкова, поделилась в соцсети кадрами с концерта дочери Алисы. Как можно увидеть на снимке, рэпер и вся его семья пришли поддержать малышку в одном из ее первых выходов на сцену. Маленькая артистка выступила на отчетном концерте «Хореографической Студии Балета».

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«Горжусь» — подписала Алена совместное фото в Instagram.

Фотомодель и рэп-звезда сохранили прекрасные отношения после расставания. Алена охотно общается с новой избранницей Тимати Анастасией Решетовой, они вместе проводят время на отдыхе и посещают светские мероприятия.

Однако на новой семейной фотографии Анастасии нет. Неизвестно, осталась она дома или просто не захотела позировать. Возможно, это связано с ее новым положением. Недавно Тимати и Анастасия официально объявили о ее беременности, которую она так долго скрывала. Теперь же Instagram модели пестрит трогательными фотографиями с ее округлившимся животиком.

Правда, Анастасия, кажется, начала стесняться новой роли будущей мамы. Последний пост в блоге она сопроводила снимком, сделанным до беременности. На нем модель демонстрирует свои идеальные формы.