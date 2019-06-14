Волочкова объяснила, почему невозможно повторить ее шпагат

Анастасия Волочкова давно и по праву считается безусловной королевой шпагата. Но обучать других своему искусству она не собирается. Как считает балерина, сделать это просто невозможно.

Экс-солистка Мариинского и Большого театров стала гостьей нового выпуска программы «Однажды» на НТВ. По словам знаменитости, ее часто спрашивают, почему она не становится педагогом, чтобы передать ученицам свой богатый балетный опыт.

«Да чему я буду учить? Делать батман тандю? Хорошо, я могу. Такой шпагат, как я? Научить делать – это невозможно. На шпагат можно сесть, и садятся, понимаете? Но сделать это так грациозно!» – пояснила Анастасия.

Балерина отметила: счастье заключается вовсе не в идеальном шпагате. Гораздо полезнее не растягивать связки, а получать удовольствие от жизни, сохраняя при этом добропорядочность и лучшие человеческие качества. Однако собственных заслуг Волочкова отрицать не может.

«Я очень дорожу тем, что я действительно балерина России, выдающаяся», – говорит артистка.

Новый выпуск программу «Однажды» зрители смогут увидеть на НТВ в субботу, в 16:20.