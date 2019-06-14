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«Моя модель»: Пегова поделилась фото своей 90-летней бабушки

Многие подписчики Ирины в Instagram отметили, что родственница актрисы прекрасно выглядит.

«Моя модель»: Пегова поделилась фото своей 90-летней бабушки
Ирина Пегова / Global Look Press

Ирина Пегова продолжает наслаждаться летними деньками у себя на родине в Нижегородской области и делиться живописными снимками с поклонниками в соцсети Instagram. Ранее 40-летняя актриса опубликовала совместное фото с мамой, сообщив, что они отправились за покупками.

В этот раз Пегова решила показать публике другую родственницу — свою 90-летнюю бабушку Татьяну.

Бабушка Ирины Пеговой
Бабушка Ирины Пеговой / www.instagram.com/pegovairina/

«Моя модель на эти выходные. Моя любимая бабуля 90 лет от роду, которая до сих пор шутит-юморит и нас радует своей адекватностью!!! И зовут её, конечно же, Татьяна», — подписала фотографии с бабушкой артистка театра и кино.

Поклонники в комментариях пожелали Татьяне крепкого здоровья и долгих лет жизни. Также многие отметили, что бабуля прекрасно выглядит для своего возраста, а также кажется очень позитивным человеком.

Комментарии
www.instagram.com/pegovairina/

«Моложавая бабуля», «Очень красивая женщина!», «Очень симпатичная бабулечка, видно, что и характер хороший, не вредная!», «Бабуля и вправду замечательная, такая позитивная», «Классная бабушка и молодо выглядит! Дай бог дожить до 100», — пожелали подписчики в комментариях.

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«Моя модель»: Пегова поделилась фото своей 90-летней бабушки
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