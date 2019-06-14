«Моя модель»: Пегова поделилась фото своей 90-летней бабушки

Ирина Пегова продолжает наслаждаться летними деньками у себя на родине в Нижегородской области и делиться живописными снимками с поклонниками в соцсети Instagram. Ранее 40-летняя актриса опубликовала совместное фото с мамой, сообщив, что они отправились за покупками.

В этот раз Пегова решила показать публике другую родственницу — свою 90-летнюю бабушку Татьяну.

«Моя модель на эти выходные. Моя любимая бабуля 90 лет от роду, которая до сих пор шутит-юморит и нас радует своей адекватностью!!! И зовут её, конечно же, Татьяна», — подписала фотографии с бабушкой артистка театра и кино.

Поклонники в комментариях пожелали Татьяне крепкого здоровья и долгих лет жизни. Также многие отметили, что бабуля прекрасно выглядит для своего возраста, а также кажется очень позитивным человеком.

«Моложавая бабуля», «Очень красивая женщина!», «Очень симпатичная бабулечка, видно, что и характер хороший, не вредная!», «Бабуля и вправду замечательная, такая позитивная», «Классная бабушка и молодо выглядит! Дай бог дожить до 100», — пожелали подписчики в комментариях.