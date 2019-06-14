Сын Алибасова объяснил решение увезти отца за границу

Бари Алибасов-младший собирается отправить отца на лечение за границу. При этом его устраивает работа медиков в институте Склифосовского, куда доставили создателя группы «На-На» с ожогами пищевода. Наследник Алибасова отметил, что считает врачей НИИ настоящими профессионалами, поэтому дело не в российской медицине.
«В Склифе у него все хорошо, потому что там лучшая реанимация в отделении токсикологии в мире. У нас самая частая практика спасения людей от бытовой химии», — рассказал Бари Алибасов-младший телеканалу 360.
В России Алибасов сталкивается с другой проблемой. Помимо друзей и родственников, к продюсеру постоянно пытаются пробраться малознакомые люди.
Алибасов-младший ответил, что ежедневно 15-20 посторонних хотят забраться в реанимацию к создателю группы «На-На». Из них только Андрей Разин смог взглянуть на больного. Когда Бари Алибасова переведут в обычную палату, случаи могут участиться.
Пока наследник вместе с семьей ещё не выбрали больницу, куда отправится продюсер. 14 июня Алибасов пройдёт анализы, которые покажут его общее состояние.