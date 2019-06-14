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Алибасов раскрыл детали завещания за неделю до отравления

Продюсер давно решил, кому отойдут его активы.

Алибасов раскрыл детали завещания за неделю до отравления
Бари Алибасов в программе "Однажды". Фото: пресс-служба телеканала НТВ

Состояние здоровья Бари Алибасова пока оставляет желать лучшего. К счастью, продюсер уже вышел из лекарственной комы, ему стало лучше. Но несколько дней его жизнь висела на волоске из-за тяжелого химического ожога внутренних органов.

За это время неоднократно поднимался вопрос о завещании 72-летнего артиста. Сообщалось даже, что он изменил документ после того, как попал на больничную койку, однако сын продюсера эту информацию опроверг.

Как выяснилось, всего за неделю до отравления Бари Каримович сам рассказал о том, кому отойдут его активы после его ухода из жизни. Это эксклюзивное интервью, которое Алибасов дал в честь тридцатилетия группы «НА-НА», покажет телеканал НТВ в новом выпуске программы «Однажды».

По словам знаменитого шоумена, завещание он оформил пять лет назад. Разночтений и подтасовок здесь быть не может: есть много заверенных копий документа, которые получили все наследники звезды.

«Копии, копии, копии у каждого. Кому, что – все там разложено по полочкам. Сыну – жилплощадь. Бренды и офисы… У нас же офисы, у нас студии, это тоже все стоит денег», – признавался Алибасов.

Программа «Однажды» с Бари Каримовичем выйдет на НТВ в субботу в 16:20.

Бари Алибасов в программе «Однажды». Фото: пресс-служба телеканала НТВ

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Алибасов раскрыл детали завещания за неделю до отравления
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