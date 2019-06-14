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Топалов пожелал жене новых детей

Регине Тодоренко исполнилось 29 лет. В день рождения супруги певец отметился постом-поздравлением в Instagram.

Топалов пожелал жене новых детей
Влад Топалов поздравил жену с днем рождения/globallookpress.com

Музыкант Влад Топалов в Instagram очень трогательно обратился к своей супруге телеведущей Регине Тодоренко, которой 14 июня исполнилось 29 лет. Он отметил, что не любит распускать сопли, поэтому мимишного поздравления от него ждать не стоит. Как добавил певец, его супруга — солнце, невероятно яркая и горячая планета, которая согревает и «озеленяет» все вокруг. Для Топалова главное, чтобы жена  была здоровой, потому что это, как он выразился, вопрос их с сыном выживания.

Музыкант заметил, что Регина для него самый весёлый человек на земле. Ее любви хватит на миллиарды световых лет. Он хочет, чтобы «атомный реактор» Тодоренко работал вечно. Кроме того, исполнитель пожелал любимой жене новых детей.

Также Влад Топалов добавил, что он очень гордится своей супругой. Для него она мама и женщина года. При этом он пошутил, чтобы она не забывала кормить его и сына вовремя.

Отметим, что телеведущая и певец сыграли свадьбу в прошлом году. У них вскоре появился на свет сын. Тодоренко рассказывала, что во время беременности она сильно поправилась, но сейчас ей удалось вернуть былые формы.

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Топалов пожелал жене новых детей
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