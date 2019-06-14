НОВОСТИ

Отец Началовой: Фролов собирается «бодаться» за квартиру дочери

По словам Виктора, хоккеист ведет себя "отвратительно".

Отец Началовой: Фролов собирается «бодаться» за квартиру дочери
Фролов до сих пор претендует на квартиру Началовой/globallookpress.com

Отец певицы Юлии Началовой Виктор заявил, что хоккеист Александр Фролов собирается «бодаться» за квартиру исполнительницы. Причем судиться он собирается с 12-летней дочерью звезды Верой Алдониной, которая в сентябре вступит в права наследства.

Юлия Началова, Виктор Началов, Александр Фролов
Отец Началовой считает, что Фролов ведет себя отвратительно/globallookpress.com

Как считает Виктор Началов, спортсмен в данной ситуации ведет себя «отвратительно». Он добавил, что бывший супруг певицы футболист Евгений Алдонин пытался договориться с Фроловым, но пока дело не сдвинулось с мертвой точки.

Виктор Началов сказал, что при жизни дочь часто ругалась с Фроловым. Но сейчас ее нет, а хоккеист отступать не планирует. Отцу Началовой вся эта ситуация очень неприятна.

Напомним, что не так давно квартиру покойной оценили в сто миллионов рублей. В 2015 году хоккеист дал Началовой 20 миллионов рублей на запись нового альбома. Взамен она переписала на него половину квартиры. После разрыва спортсмен потребовал вернуть долг, напоминает «Комсомольская правда».

Вам может быть интересно:

Родителям Началовой понадобилась помощь зарубежных психологов Заметно постройневшая Лариса Долина вышла в свет Дочь Юлии Началовой устроила заплыв с отцом в бассейне

Тэги:

Александр ФроловВера АлдонинаВиктор НачаловЮлия Началова
Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Отец Началовой: Фролов собирается «бодаться» за квартиру дочери
Интересно?
Поделись с друзьями: