Отец Началовой: Фролов собирается «бодаться» за квартиру дочери

Отец певицы Юлии Началовой Виктор заявил, что хоккеист Александр Фролов собирается «бодаться» за квартиру исполнительницы. Причем судиться он собирается с 12-летней дочерью звезды Верой Алдониной, которая в сентябре вступит в права наследства.

Как считает Виктор Началов, спортсмен в данной ситуации ведет себя «отвратительно». Он добавил, что бывший супруг певицы футболист Евгений Алдонин пытался договориться с Фроловым, но пока дело не сдвинулось с мертвой точки.

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Виктор Началов сказал, что при жизни дочь часто ругалась с Фроловым. Но сейчас ее нет, а хоккеист отступать не планирует. Отцу Началовой вся эта ситуация очень неприятна.

Напомним, что не так давно квартиру покойной оценили в сто миллионов рублей. В 2015 году хоккеист дал Началовой 20 миллионов рублей на запись нового альбома. Взамен она переписала на него половину квартиры. После разрыва спортсмен потребовал вернуть долг, напоминает «Комсомольская правда».