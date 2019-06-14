У белорусского певца и его супруги родился мальчик.

В семье известного музыканта произошло пополнение. 30-летний белорусский певец Макс Корж стал отцом во второй раз — 14 июня супруга родила ему мальчика. О счастливом событии на своей странице в соцсети Instagram сообщила Татьяна Корж.

«Добро пожаловать в этот мир, сыночек. Теперь у нас с папой и сестричкой есть всё для полного счастья», — подписала черно-белую фотографию маленьких пяточек новорожденного жена музыканта.

Судя по всему, с мамой и малышом все в порядке. Ребенок родился здоровым. Впрочем, имя малыша родители пока держат в секрете.

Поклонники принялись поздравлять с прибавлением в семействе певца и его супругу Татьяну, а также пожелали юному герою крепкого здоровья.

Напомним, что Макс и Татьяна Корж поженились в ноябре 2012 года. Через несколько месяцев у пары родилась дочь Эмилия. Татьяна признавалась, что за девять месяцев она набрала почти 17 килограммов.

Ранее портал Teleprogramma.pro писал о неприятном инциденте, произошедшем на концерте Макса Коржа в Петербурге. Тогда одна из его фанаток серьезно пострадала во время образовавшейся давки.