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Родителям Началовой понадобилась помощь зарубежных психологов

По словам отца певицы, он сих пор не смирился со смертью дочери.

Родителям Началовой понадобилась помощь зарубежных психологов
Родным потребовалась психологическая помощь после смерти Началовой/globallookpress.com

Отец певицы Юлии Началовой, которая скончалась в марте, заявил, что ему и матери исполнительницы потребовалась психологическая помощь. Как заметил убитый горем мужчина, после смерти Юлии ему позвонил фанат Юлии. Он пригласил родителей певицы на реабилитацию в Израиль. Виктор Началов с супругой согласились. В этой стране им с женой помогли медики.

Юлия Началова, Виктор Началов
Родные до сих пор не смирились со смертью Началовой/globallookpress.com

Как заметил Виктор Началов, ему до сих пор кажется, что дочка просто уехала на гастроли. Он порой думает, что сейчас распахнется дверь и она появится. Отец Юлии Началовой выразил огромную благодарность многим представителям шоу-бизнеса, которые поддержали его семью в это непростой момент. К примеру, Алла Пугачева подписала лично петицию, чтобы Началовой выделили место на кладбище. Деньгами помогал Николай Басков. Филипп Киркоров приезжал с поддержкой в гости.

По словам Виктора Началова, бывший муж его дочери не забирал Веру Алдонину. Он взял девочку на отдых в Турции. При этом он отметил, что девочка живет с ними.

О Вере Алдониной сейчас заботятся многие. К примеру, о девочке не забывает вторая бабушка — мать Евгения Алдонина. По словам дедушки, внучка до сих пор переживает смерть мамы, но мужественно справляется с этим испытанием, сообщает «Комсомольская правда».

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Родителям Началовой понадобилась помощь зарубежных психологов
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