Родителям Началовой понадобилась помощь зарубежных психологов

По словам отца певицы, он сих пор не смирился со смертью дочери.

Отец певицы Юлии Началовой, которая скончалась в марте, заявил, что ему и матери исполнительницы потребовалась психологическая помощь. Как заметил убитый горем мужчина, после смерти Юлии ему позвонил фанат Юлии. Он пригласил родителей певицы на реабилитацию в Израиль. Виктор Началов с супругой согласились. В этой стране им с женой помогли медики.

Как заметил Виктор Началов, ему до сих пор кажется, что дочка просто уехала на гастроли. Он порой думает, что сейчас распахнется дверь и она появится. Отец Юлии Началовой выразил огромную благодарность многим представителям шоу-бизнеса, которые поддержали его семью в это непростой момент. К примеру, Алла Пугачева подписала лично петицию, чтобы Началовой выделили место на кладбище. Деньгами помогал Николай Басков. Филипп Киркоров приезжал с поддержкой в гости.

По словам Виктора Началова, бывший муж его дочери не забирал Веру Алдонину. Он взял девочку на отдых в Турции. При этом он отметил, что девочка живет с ними.

О Вере Алдониной сейчас заботятся многие. К примеру, о девочке не забывает вторая бабушка — мать Евгения Алдонина. По словам дедушки, внучка до сих пор переживает смерть мамы, но мужественно справляется с этим испытанием, сообщает «Комсомольская правда».