Алибасову предрекли получение пособия по инвалидности до конца жизни

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин считает, что до конца своих дней его друг Бари Алибасов, который сейчас находится в клинике, будет получать пособие по инвалидности. Как уверен Разин, жизнь товарища уже никогда не будет прежней. Как сказал продюсер, он был в палате Алибасова и видел, в каком тот состоянии. «Человек в любом случае останется инвалидом. Причем тяжелым инвалидом», — сообщил Разин.

Продюсер рассказал историю из своего прошлого. Когда-то очень давно он получил серьезную травму. Целый год пролежал в больнице. В итоге по страховке получил 4,5 миллиона долларов. А вот Алибасов свою жизнь не застраховал, поэтому ему надеяться не на кого.

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Разин надеется, что в такой непростой ситуации солисты группы «На-На» не бросят Алибасова на произвол судьбы. Если группа будет выступать, то появятся деньги на содержание продюсера. Этим летом Разин пообещал пригласить группу «На-На» на «Дискотеку Союз», которую он проводит в разных городах страны, чтобы музыканты, как он выразился, не остались без работы, сообщает «Комсомольская правда».

Отметим, что Бари Алибасов пять дней находился в медикаментозной коме после того, как выпил ядовитую жидкость «Крот», перепутав ее соком. На следующей неделе его должны перевести в общую палату из реанимации.