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Алибасову предрекли получение пособия по инвалидности до конца жизни

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин обрисовал незавидное будущее продюсера.

Алибасову предрекли получение пособия по инвалидности до конца жизни
Алибасову обрисовали незавидную участь/globallookpress.com

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин считает, что до конца своих дней его друг Бари Алибасов, который сейчас находится в клинике, будет получать пособие по инвалидности. Как уверен Разин, жизнь товарища уже никогда не будет прежней. Как сказал продюсер, он был в палате Алибасова и видел, в каком тот состоянии. «Человек в любом случае останется инвалидом. Причем тяжелым инвалидом», — сообщил Разин.

Андрей Разин, Бари Алибасов
Разин не завидует участи Алибасова/globallookpress.com

Продюсер рассказал историю из своего прошлого. Когда-то очень давно он получил серьезную травму. Целый год пролежал в больнице. В итоге по страховке получил 4,5 миллиона долларов. А вот Алибасов свою жизнь не застраховал, поэтому ему надеяться не на кого.

Разин надеется, что в такой непростой ситуации солисты группы «На-На» не бросят Алибасова на произвол судьбы. Если группа будет выступать, то появятся деньги на содержание продюсера. Этим летом Разин пообещал пригласить группу «На-На» на «Дискотеку Союз», которую он проводит в разных городах страны, чтобы музыканты, как он выразился, не остались без работы, сообщает «Комсомольская правда».

Отметим, что Бари Алибасов пять дней находился в медикаментозной коме после того, как выпил ядовитую жидкость «Крот», перепутав ее соком. На следующей неделе его должны перевести в общую палату из реанимации.

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Андрей РазинБари АлибасовГруппа "На-на"
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Алибасову предрекли получение пособия по инвалидности до конца жизни
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