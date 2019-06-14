Главный детский психиатр перечислила допущенные Малышевой ошибки

После выхода очередного выпуска программы Елены Малышевой «Жить здорово!» разразился скандал. Общественность возмутил тот факт, что тему для передачи, посвященную детям с определенными заболеваниями, ведущая назвала – «Откуда берутся дети-кретины». При этом в заставке шоу зрители увидели еще одну спорную фразу: «Мой ребенок – идиот».

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Выступление ведущей прокомментировала главный детский психиатр Москвы. По словам Анны Портновой, эти высказывания оскорбительны и режут слух. Использованные Малышевой термины не применяются с 80-х годов прошлого века. В международном списке умственных недугов, например, болезни «идиотизм» просто нет, не значится в этой классификации и термин «кретин».

«Не знаю, откуда у программы такая информация, что эти термины используются. Они обидные, они ругательные», – цитирует Портнову «Говорит Москва».

Вполне возможно, оскорбить ведущая никого не хотела. Как отмечал ранее портал Teleprogramma.pro, Малышева могла не знать о том, что сейчас степени умственной отсталости обозначаются иначе. Ведущая была уверена, что использованные ею слова – медицинские диагнозы.