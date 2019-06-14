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Анна Нетребко устроила незабываемое путешествие для сына

Певица опубликовала снимки из поездки.

Анна Нетребко устроила незабываемое путешествие для сына
Анна Нетребко Фото: Eastnews

Анна Нетребко, находящаяся на гастролях в Дании, решила устроить незабываемое путешествие для сына. Тьяго давно мечтал оказаться в этом месте.

Оперная дива опубликовала у себя в Instagram фотоотчет из парка «Лего», находящегося в городе Биллунн. На фото можно увидеть фигуры людей и животных в натуральную величину, а также замки, дворцы, транспорт и деревья – все они собраны из деталей знаменитого конструктора.

«Все из ЛЕГО! Целый парк!» – написала Анна.

Подписчики певица написали, что она — прекрасная мать, которая знает, как можно порадовать сына. Мальчик пришел в восторг от увиденного.

«Вы просто потрясающая мама», «Как здорово, Анна, что вы не забываете, что у ребенка свои потребности», «Я даже немного завидую Тьяго», – написал фолловеры.

Напомним, в пять лет сыну оперной дивы поставили диагноз «аутизм».

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Анна Нетребко устроила незабываемое путешествие для сына
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