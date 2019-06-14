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Бледанс неожиданно вступилась за Малышеву после слов о «детях-кретинах»

Актриса считает, что телеведущая не могла сказать подобного. Многие же осудили Малышеву.

Бледанс неожиданно вступилась за Малышеву после слов о «детях-кретинах»
Эвелина Бледанс поддержала Малышеву/globallookpress.com

Актриса Эвелина Бледанс встала на защиту Елены Малышевой, которая в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале назвала больных детей «кретинами». Она отметила, что Елена Малышева всегда поддерживает ее и ребенка Бледанс, который, как известно, родился с синдромом Дауна.

Елена малышева, Эвелина Бледанс
Малышева позволила себе очень спорное высказывание/globallookpress.com

«Я абсолютно уверена, что она не могла такое сказать. Она никогда такое не скажет. Я знаю ее отношение к больным детям», — заявила Эвелина Бледанс.

Напомним, что в своей программе Елена Малышева решила обсудить тему «Откуда берутся кретины». Она считает, что данное определение является медицинским термином является медицинским, сообщает портал ridus.ru.

После выхода программы поднялась буря негодования. Многие посчитали, что телеведущая перегибает палку и оскорбляет детей с умственной отсталостью.

Кстати, телеведущая и светская львица Ксения Собчак заявила, что Малышева «мерзавка». Она считает, что коллегу надо наказать, потому что ее слова – «жесть».

Добавим, что несколько месяцев назад в Сети широкое распространение получило видео, на котором знакомая Елены Малышевой исполняет «танец вагины». Видео произвело эффект разорвавшейся бомбы. Даже многие звезды шоу-бизнеса делились им. К примеру, певец Николай Басков сказал, что их клип «Ибица» с Филиппом Киркоровым детская шалость по сравнению с данным видео.

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Елена МалышеваКсения СобчакЭвелина Блёданс
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Бледанс неожиданно вступилась за Малышеву после слов о «детях-кретинах»
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