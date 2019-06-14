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В Сети появился снимок молодых Алентовой и Меньшовой

Фотография, судя по всему, сделана в конце восьмидесятых годов.

В Сети появился снимок молодых Алентовой и Меньшовой
Алентова со своей единственной дочерью Юлией Меньшовой/globallookpress.com

На фанатской страничке Аллы Пугачевой неожиданно появилась фотография известной актрисы Веры Алентовой со своей дочерью Юлией Меньшовой. Снимок, судя по всему, сделан в конце восьмидесятых годов. На фотографии дочери известной актрисы чуть больше двадцати лет.

«Юлия Меньшова с мамой», – гласит подпись под снимком. В комментариях многие поклонники звездной семьи заметили, что мать и дочь очень красивы и представляют собой эталон женственности. К тому же женщины носили схожую стрижку.

Напомним, что Вера Алентова прославилась в 1979 году после выхода фильма «Москва слезам не верит», где сыграла Екатерину Тихомирову, главную героиню. Картина получила самую престижную кинопремию «Оскар». Режиссером ленты стал ее супруг, народный артист Владимир Меньшов.

Алентова во время учебы в школе-студии МХАТ вышла замуж за своего однокурсника Владимира Меньшова. В 1969 году у молодой пары родилась дочь Юлия. Сейчас она известная актриса театра и кино. У Алентовой двое внуков.

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Вера АлентоваВладимир Меньшовфильм "Москва слезам не верит"Юлия Меньшова
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В Сети появился снимок молодых Алентовой и Меньшовой
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