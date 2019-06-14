Собчак назвала Малышеву «мерзавкой» за слова о «детях-кретинах»

Светская львица Ксения Собчак в собственном «Телеграм-канале» осудила телеведущую Елену Малышеву, которая в своей программе обсуждала «откуда берутся кретины». По словам бывшей жены актера Максима Виторгана, ведущая — «мерзавка». Ее поступок она назвала «жестью». «Малышева в себе вообще?» » спросила аудиторию Ксения Собчак.

Напомним, что в программе «Жить здорово!», которую много лет ведет Елена Малышева, разбирали болезни, которые могут вызвать слабоумие. Название выпуска звучало как «Откуда берутся кретины?» По ходу программы Малышева использовала слово «кретин», полагая, что этот медицинский термин не должен никого оскорбить.

больше по теме Елена Малышева снова оказалась в центре скандала На этот раз телезрители ополчились на ведущую из-за неудачного медицинского термина.

Свое мнение после выхода программы высказали в ассоциации «Аутизм-регионы». Здесь считают, что телеведущая оскорбляет своими высказываниями людей с ментальными нарушениями.

Отметим, что Елена Малышева – одна из самых противоречивых фигур на отечественном телевидении. Многим запомнился так называемый «танец матки» в одной из ее программ. Сама телеведущая не раз отмечала, что люди без медицинского образования не воспринимают заумные речи о женском здоровье. Поэтому цель ее программы – доступным языком рассказывать о том, как работает человеческий организм.