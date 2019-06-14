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Регина Тодоренко отказалась от подарков в день рождения

Ведущая хочет в этот день подарить праздник детям.

Регина Тодоренко отказалась от подарков в день рождения
Регина Тодоренко Фото: Globallookpress

Популярная ведущая Регина Тодоренко 14 июня отмечает день рождения. Знаменитости исполняется 29 лет. В праздничный день она обратилась к своим поклонникам и попросила не дарить ей подарков.

Ведущая поделилась, что очень любит свои дни рождения. У нее даже появилась собственная традиция — не отмечать его два раза подряд в одном городе. Но в этом году она захотела подарить радость не только себе, но и больным детям.

Регина купила для подопечной фонда «Подарок ангелу» Лере инвалидную коляску. Сама Тодоренко назвала ее транспортом, отметив, что не любит словосочетание «инвалидное кресло».

«Сегодня же хочу попросить всех вас, моих друзей, близких, добрых подписчиков, преданных поклонников, не дарить мне подарков. Лучшим подарком станет помощь Артему», – написала она.

Тодоренко рассказала, что 10-летний Артем родился раньше срока с диагнозом ДЦП и ему необходимы регулярные курсы реабилитации.

«Переходя по ссылке, вы найдёте ещё много деток, которым нужна помощь. Если ваша душа пожелает сделать жизнь маленького человека ярче и прекраснее, буду вам очень признательна! Благодарю каждого из вас», – заключила Регина.

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Тэги:

благотворительностьВлад Топаловпомощь детямРегина Тодоренко
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Регина Тодоренко отказалась от подарков в день рождения
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