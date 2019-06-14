НОВОСТИ

Каменских приедет на фестиваль Вайкуле без Потапа

Лайма заметила, что восхищается Настей и ее творчеством.

Каменских приедет на фестиваль Вайкуле без Потапа
Лайма Вайкуле рассказала о "Рандеву"/globallookpress.com

Певица Лайма Вайкуле в рамках «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» рассказала о своем фестивале «Рандеву», который несколько лет проходит в Юрмале и собирает звезд эстрады из разных стран. Одной из главных персон нынешнего фестиваля станет сыгравшая недавно свадьбу с рэпером Потапом Настя Каменских.

Лайма Вайкуле, Фестиваль "Рандеву", Настя Каменских, Потап
Вайкуле рассказала о фестивале «Рандеву»/globallookpress.com

«Я в восторге от ее творчества. От ее испанской музыки. Она большая молодец. Просто красавица. На «Рандеву» она приедет без мужа. Петь будет без Потапа», – заметила исполнительница.

Также Вайкуле рассказала, кого еще из звезд можно будет увидеть нынешним летом в Юрмале на фестивале. По ее словам, приедут Елена Ваенга, Лолита, Валерий Меладзе, Григорий Лепс. Всего в списке более пятидесяти участников. «Фестиваль длится несколько дней. Здесь можно будет услышать музыку на любой вкус. Скажу, что несколько лет назад администрация города обратилась ко мне с просьбой организовать в Юрмале такой музыкальный фестиваль. Нам это удалось. Сейчас на фестивале царит классная атмосфера. На сцене выступают профессионалы. Кроме того, можно буде услышать много молодых исполнителей», – сказала певица.

Вайкуле отметила, что вместе со многими звездами на сцене выступает оркестр. Певица лично репетирует с музыкантами. «Пою, например, песни Макаревича. Теперь понимаю, какой он гений и какие у него глубокие тексты», – заявила Лайма Вайкуле.

Вам может быть интересно:

Вайкуле объяснила, как они с Пугачевой снимают забавные видеоролики Вайкуле опровергла слухи о доме Пугачевой и Галкина в Юрмале Лайма Вайкуле перечислила секреты своей красоты

Тэги:

Лайма ВайкулеНастя КаменскихПотапфестиваль "Рандеву"
Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Каменских приедет на фестиваль Вайкуле без Потапа
Интересно?
Поделись с друзьями: