Каменских приедет на фестиваль Вайкуле без Потапа

Певица Лайма Вайкуле в рамках «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» рассказала о своем фестивале «Рандеву», который несколько лет проходит в Юрмале и собирает звезд эстрады из разных стран. Одной из главных персон нынешнего фестиваля станет сыгравшая недавно свадьбу с рэпером Потапом Настя Каменских.

«Я в восторге от ее творчества. От ее испанской музыки. Она большая молодец. Просто красавица. На «Рандеву» она приедет без мужа. Петь будет без Потапа», – заметила исполнительница.

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Также Вайкуле рассказала, кого еще из звезд можно будет увидеть нынешним летом в Юрмале на фестивале. По ее словам, приедут Елена Ваенга, Лолита, Валерий Меладзе, Григорий Лепс. Всего в списке более пятидесяти участников. «Фестиваль длится несколько дней. Здесь можно будет услышать музыку на любой вкус. Скажу, что несколько лет назад администрация города обратилась ко мне с просьбой организовать в Юрмале такой музыкальный фестиваль. Нам это удалось. Сейчас на фестивале царит классная атмосфера. На сцене выступают профессионалы. Кроме того, можно буде услышать много молодых исполнителей», – сказала певица.

Вайкуле отметила, что вместе со многими звездами на сцене выступает оркестр. Певица лично репетирует с музыкантами. «Пою, например, песни Макаревича. Теперь понимаю, какой он гений и какие у него глубокие тексты», – заявила Лайма Вайкуле.