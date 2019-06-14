Кейт пообещала Меган помощь с ребенком в любое время

Слухи о неприязни между Меган Маркл и Кейт Миддлтон не утихают с момента свадьбы герцогов Сассекских. Рождение малыша Арчи положило начало новым отношениям между герцогинями.

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Королевский обозреватель Кэти Николл рассказала ET, что после рождения сына Меган и Гарри Кейт, как опытная многодетная мать, почувствовала необходимость опекать Маркл. Герцогиня Кембриджская заверила Меган, что всегда готова помочь ей с малышом.

«Кейт сказала, что Меган может обращаться к ней в любое время за помощью, советом или просто поговорить. Она сказала: «Я всегда рядом, ты можешь на меня рассчитывать», – поделилась Николл.

Стоит отметить, что рождение Арчи сблизило не только герцогинь, но и их супругов. Ранее стало известно, что между принцами пробежала черная кошка, братья общались лишь формально. Однако рождение малыша Арчи сблизило братьев. Уильям рад тому, что Гарри тоже стал отцом.