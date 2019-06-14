НОВОСТИ

Кейт пообещала Меган помощь с ребенком в любое время

Герцогини стали проводить много времени вместе.

Кейт пообещала Меган помощь с ребенком в любое время
Кейт Миддлтон и Меган Маркл Фото: Globallookpress

Слухи о неприязни между Меган Маркл и Кейт Миддлтон не утихают с момента свадьбы герцогов Сассекских. Рождение малыша Арчи положило начало новым отношениям между герцогинями.

Королевский обозреватель Кэти Николл рассказала ET, что после рождения сына Меган и Гарри Кейт, как опытная многодетная мать, почувствовала необходимость опекать Маркл. Герцогиня Кембриджская заверила Меган, что всегда готова помочь ей с малышом.

«Кейт сказала, что Меган может обращаться к ней в любое время за помощью, советом или просто поговорить. Она сказала: «Я всегда рядом, ты можешь на меня рассчитывать», – поделилась Николл.

Стоит отметить, что рождение Арчи сблизило не только герцогинь, но и их супругов. Ранее стало известно, что между принцами пробежала черная кошка, братья общались лишь формально. Однако рождение малыша Арчи сблизило братьев. Уильям рад тому, что Гарри тоже стал отцом.

Вам может быть интересно:

Меган Маркл вернулась к йоге после родов Принц Гарри при знакомстве с Маркл был увлечен другой девушкой Маркл не позволяет новой няне вставать к малышу Арчи ночью

Тэги:

Арчи Харрисон Маунтбэттен ВиндзорБританская королевская семьяКейт МиддлтонМеган Марклпринц ГарриПринц Уильям
Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Кейт пообещала Меган помощь с ребенком в любое время
Интересно?
Поделись с друзьями: