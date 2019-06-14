Принцы Уильям и Гарри помирились после двухлетней ссоры

Слухи о вражде между принцами Уильямом и Гарри не утихают с начала года. Глянцевые журналы то сообщают примирении, то опровергают свои же слова Но похоже, что рождение Арчи действительно сблизило братьев.

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Как сообщает ET со ссылкой на источник во дворце, Гарри и Уильям поссорились незадолго до рождества 2017 года. Причиной разлада стало недостаточно доброе расположение старшего брата к Меган Маркл.

«Гарри почувствовал, что Уильям не спешит принять его девушку с распростертыми объятиями и сказал ему об этом. Они поссорились, и отцу пришлось попросить Уильяма быть немного терпимее», — заявил источник.

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По его словам, братья долго не разговаривали друг с другом, а затем общались исключительно формально. Однако рождение малыша Арчи положило конец затянувшейся ссоре.

«Теперь после рождения Арчи все действительно пошло на лад. Уильям просто на седьмом небе от того, что его брат стал отцом», — подытожил источник.