Иван Ургант «рассекретил» предвыборную программу Вики Цыгановой

Недавнее заявление Вики Цыгановой о своем намерении участвовать в выборах в Государственную думу, стало полной неожиданностью не только для поклонников певицы, но и для коллег звезды. Мимо такой колоритной новости мог пройти и известный шоумен, актер и телеведущий Иван Ургант.

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В программе «Вечерний Ургант» он пересказал вчерашнюю новость и закончил на том, что Вика Цыганова разработала предвыборную программу, которая, по словам Цыганово понравится жителем избирательного округа в Комсомольске-на-Амуре, от которого она намерена баллотироваться.

«Мы, конечно, же узнали, что это за программа», — интригующе произнес ведущий и поднял крышку ноутбука, на которой авторы юмористического шоу уже создали предвыборный плакат для певицы.

больше по теме Иван Ургант высмеял новость о прибавлении в их семействе Ведущий выразил ироничное недоумение, кто в настоящее время может родить наследника среди его родственников.

«Русская водка, черный хлеб, селедка; весело веселье, тяжело похмелье!» — гласил слоган, представляющий собой, как известно, строки из песни Вика Цыгановой.

По словам Урганта, примечательно в этом то, что предвыборная программа одновременно является и будущей потребительской корзиной.