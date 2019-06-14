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Иван Ургант «рассекретил» предвыборную программу Вики Цыгановой

Накануне певица заявила, что намерена стать депутатом Государственной думы.

Иван Ургант «рассекретил» предвыборную программу Вики Цыгановой
Ивану Ургант подшутил над Цыгановой, покав ее предвыборный плакат. Фото: Globallook

Недавнее заявление Вики Цыгановой о своем намерении участвовать в выборах в Государственную думу, стало полной неожиданностью не только для поклонников певицы, но и для коллег звезды. Мимо такой колоритной новости мог пройти и известный шоумен, актер и телеведущий Иван Ургант.

В программе «Вечерний Ургант» он пересказал вчерашнюю новость и закончил на том, что Вика Цыганова разработала предвыборную программу, которая, по словам Цыганово понравится жителем избирательного округа в Комсомольске-на-Амуре, от которого она намерена баллотироваться.

Шутливый предвыборный плакат Вики Цыгановой. Фото
В качестве предвыборного слоган программы Вики Цыгановой Ургант выбрал строки из ее песни. Фото: кадр из программы «Вечерний Ургант»

«Мы, конечно, же узнали, что это за программа», — интригующе произнес ведущий и поднял крышку ноутбука, на которой авторы юмористического шоу уже создали предвыборный плакат для певицы.

«Русская водка, черный хлеб, селедка; весело веселье, тяжело похмелье!» — гласил слоган, представляющий собой, как известно, строки из песни Вика Цыгановой.

По словам Урганта, примечательно в этом то, что предвыборная программа одновременно является и будущей потребительской корзиной.

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Вика ЦыгановавыборыГосдумаИван УргантПрограмма «Вечерний Ургант»
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Иван Ургант «рассекретил» предвыборную программу Вики Цыгановой
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