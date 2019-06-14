Анфиса Чехова высказалась о трагедии в семье Жанны Фриске

Телеведущая Анфиса Чехова в Instagram высказалась по поводу смерти певицы Жанны Фриске и событиях, которые за этим последовали. Она напомнила, что совсем скоро будет четыре года, как не стало талантливой исполнительницы. Чехова пришла в студию к тележурналисту Андрею Малахову и поучаствовала в его программе, посвящённой звезде и ее семье.

«Сложно было сдержать слёзы. Её история в корне поменяла мою жизнь. Так грустно, так больно, когда уходит красивый человек, а после этого начинаются некрасивые истории. Желаю родителям Жанночки увидеть внука, желаю всем нам принимать верные решения и уметь прощать. Очень грустно», – заметила Анфиса Чехова.

Жанна Фриске ушла из жизни летом 2015 года. Певица на протяжении нескольких лет боролась с раком мозга. Ее лечили лучшие специалисты. В какой-то момент казалось, что певица пошла на поправку, но затем болезнь вернулась.

После ее смерти родители Жанны поругались с телеведущим Дмитрием Шепелевым. По их словам, он не дает родным видеться с внуком. При этом Шепелев регулярно выкладывает видеозаписи с сыном. Он отмечает, что даже ввел штрафы для ребенка за непослушание.