Большинство подписчиков Бузовой не считают ее сексуальной

Певица Ольга Бузова, которая завершила свой отдых в Турции, в сторис Instagram опубликовала нарезку из видеозаписей. Сначала она нанесла себе маску. После этого телеведущая проекта «Дом-2» заявила: «Ну кто скажет, что я не идеальная девушка? Мне выезжать через полчаса в аэропорт, и я нанесла маску. Я – идеальная. Красота здесь и уезжать не хочется», — сказала Ольга Бузова.

Далее она отметила, что провела голосование среди своих подписчиков. Ей было важно понять, считают ли ее фанаты с маской на лице сексуальной. Результаты оказались печальными. «Семьдесят процентов сказали, что я не секси. Но меня этот факт не расстраивает, если честно. В моей жизни нет секса. У меня есть другие качества, которыми я горжусь: душа, сердце, преданность, верность, чувство юмора, доброта, открытость», — заметила она.

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В Турции Ольга Бузова дала концерт. На нем, в том числе, присутствовал игрок сборной России по хоккею Александр Овечкин вместе с супругой Анастасией Шубской.

Спортсмен оказался поклонником творчества Бузовой. Вместе с другими зрителями он зажигательно станцевал под ее хит «Водица».