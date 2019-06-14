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Большинство подписчиков Бузовой не считают ее сексуальной

Певица провела опрос среди фолловеров.

Большинство подписчиков Бузовой не считают ее сексуальной
Фанаты не считают Бузову секси/globallookpress.com

Певица Ольга Бузова, которая завершила свой отдых в Турции, в сторис Instagram опубликовала нарезку из видеозаписей. Сначала она нанесла себе маску. После этого телеведущая проекта «Дом-2» заявила: «Ну кто скажет, что я не идеальная девушка? Мне выезжать через полчаса в аэропорт, и я нанесла маску. Я – идеальная. Красота здесь и уезжать не хочется», — сказала Ольга Бузова.

Ольга Бузова, Турция
Бузову с маской на лице не считают секси/instagram.com/buzova86/

Далее она отметила, что провела голосование среди своих подписчиков. Ей было важно понять, считают ли ее фанаты с маской на лице сексуальной. Результаты оказались печальными. «Семьдесят процентов сказали, что я не секси. Но меня этот факт не расстраивает, если честно. В моей жизни нет секса. У меня есть другие качества, которыми я горжусь: душа, сердце, преданность, верность, чувство юмора, доброта, открытость», — заметила она.

В Турции Ольга Бузова дала концерт. На нем, в том числе, присутствовал игрок сборной России по хоккею Александр Овечкин вместе с супругой Анастасией Шубской.

Спортсмен оказался поклонником творчества Бузовой. Вместе с другими зрителями он зажигательно станцевал под ее хит «Водица».

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Ольга БузоваОпрос фанатовТурция
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Большинство подписчиков Бузовой не считают ее сексуальной
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