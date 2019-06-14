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Бари Алибасова собираются перевести из реанимации в обычную палату

Писательница Лена Ленина сообщила, что продюсеру уже намного лучше.

Бари Алибасова собираются перевести из реанимации в обычную палату
Бари Алибасова переведут в обычную палату/globallookpress.com

Близкая подруга продюсера группы «На-На» Бари Алибасова Лена Ленина сообщила, что состояние здоровья ее друга значительно улучшилось за последнее время. Врачи собираются переводить звездного пациента из реанимации в обычную палату.

«Хорошие новости про Бари! Ему лучше! Угрозы жизни нет! Некоторые, не дождётесь! Его в понедельник врачи планируют перевести из реанимации в обычную палату! Но запретили доступ к нему всем родственникам, потому что после встречи с кое-кем из них, догадайтесь сами, у него почему-то ухудшается самочувствие и медицинские показатели. PS: Нанайцы помирились, с этим тоже все хорошо. Пока», — заявила Лена Ленина.

Добавим, что ранее писательница оставила гневный пост, в котором нелестно отозвалась о Бари Алибасове-младшем. Она считает, что он всячески пиарится на болезни отца. Кроме того, Ленина уверена, что кот Бари Алибасова, которого ищут уже несколько дней на самом деле никуда не пропадал.

Отметим, что животное, как утверждает Бари Алибасов-младший, пропало во время пресс-конференции. Сейчас ведутся поиски кота. Причем объявлено вознаграждение в 800 тысяч рублей. Интересно, что некий аферист подсунул другого кота знакомым Алибасова и получил за это огромную сумму. Сын продюсера заметил, что готов заплатить еще 800 тысяч, если кота по кличке Чуча все-таки удастся отыскать.

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Бари Алибасова собираются перевести из реанимации в обычную палату
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