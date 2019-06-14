Алибасов-младший отказался от кота Юрия Куклачева

В истории со случайным отравлением Бари Алибасова, как известно, появилась другая, не менее волнительная линия – во время пресс-конференции в квартире продюсера, сбежал любимый сфинкс Бари Каримовича по кличке Чуча. История получила свое развитие, когда сын продюсера пообещал 800 тысяч рублей тому, кто вернет кота. Этим воспользовались мошенники и, вручив домашним Алибасова другого сфинкса, ретировались, забрав обещанное вознаграждение.

больше по теме Бари Алибасова собираются вывезти за границу Сын продюсера поделился планами на будущее.

Тогда коллегу решил выручить руководитель Театра кошек Юрий Куклачев, предложил питомца из своей труппы. И вот стало известно, что сын продюсера отказался от этого предложения, поблагодарив известного дрессировщика.

больше по теме Бари Алибасова собираются перевести из реанимации в обычную палату Писательница Лена Ленина сообщила, что продюсеру уже намного лучше.

«Папа о пропаже кота еще даже не знает. И мы сейчас искренне надеемся, что в самое ближайшее время наш настоящий кот найдется», — рассказал Алибасов-младший в беседе с журналистами ТВЦ.RU.