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Бузова на турецком пляже постояла под холодным душем

Певица красиво позировала на камеру.

Бузова на турецком пляже постояла под холодным душем
Бузова отдохнула на турецком пляже/globallookpress.com

Певица Ольга Бузова, у которой в Турции состоялся концерт, не только трудилась, но и не забывала об отдыхе. Вместе со своим концертным директором она в один из дней пребывания в этой стране отправилась на пляж. При этом телеведущая не забыла, как это она любит, попозировать на камеру. Она встала под холодный душ и окатила себя водой. Правда, уже через несколько секунд певица закричала: «Холодно!»

Отметим, что Ольга Бузова во время пребывания в Турции дала концерт, на который пожаловали ее друзья. Лидер сборной России по хоккею Александр Овечкин со своей супругой Анастасией Шубской, а также баскетболист Виталий Фридзон. Интересно, что спортсмен в прекрасных отношениях с Бузовой. Он зажигательно станцевал под ее хит «Водица».

Сама Ольга Бузова даже в Турции не забыла пожаловаться, что у нее очень напряженный график выступлений. Она уже вернулась в Россию. Ранее певица очень расстраивалась, что ей не достался главный приз в номинации «Лучше женское видео» на премии «МУЗ-ТВ».

Добавим, что когда победительница Полина Гагарина выходила на сцену, то в зале раздавались крики: «Бузова». Сама победительница проекта «Фабрика звезд-2» предпочла не комментировать тот факт, что ей удалось выиграть у популярной исполнительницы. На крики фанатов соперницы она не обращала внимания.

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Тэги:

Александр ОвечкинАнастасия ШубскаяОльга БузоваТурция
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Бузова на турецком пляже постояла под холодным душем
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