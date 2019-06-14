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Билан уверен, что его новый клип будет шедевром

Фанаты певца предположили, что сценаристом ролика снова стал Александр Гудков.

Билан уверен, что его новый клип будет шедевром
Дима Билан пообещал, что новый ролик на его композицию станет шедевром. Фото: globallookpress.com

Дима Билан в последнее время только и делает, что удивляет своих поклонников и аудиторию социальных сетей в целом. Чего только стоят его недавние «жаркие» объятия с Сергеем Лазаревым.

На этот раз в своем Instagram певец снова заинтриговал фанатов, пообещав с скором времени настоящий шедевр. Такую подпись артист оставил под снимком, на котором Дима изображен сидящим на заднем сидении «Запорожца», а впереди расположилась колоритная парочка.

Поклонники сразу догадались, впрочем, что речь, скорее всего, идет о начале съемок нового клипа. А судя по оригинальности снимка, сценаристом ролика снова будет Александр Гудков, который уже работал с Биланом на съемках клипа, сюжет которого разворачивается на свадьбе в 90-е годы прошлого века.

Поклонники Димы уверены, что у их кумира, как всегда все поучится замечательно, и пообещали с нетерпением ждать выхода «шедеврального» видео.

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Александр ГудковДима Билан последние новостипевецСергей Лазаревсъемки клипа
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Билан уверен, что его новый клип будет шедевром
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