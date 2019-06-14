Билан уверен, что его новый клип будет шедевром

Фанаты певца предположили, что сценаристом ролика снова стал Александр Гудков.

Дима Билан в последнее время только и делает, что удивляет своих поклонников и аудиторию социальных сетей в целом. Чего только стоят его недавние «жаркие» объятия с Сергеем Лазаревым.

На этот раз в своем Instagram певец снова заинтриговал фанатов, пообещав с скором времени настоящий шедевр. Такую подпись артист оставил под снимком, на котором Дима изображен сидящим на заднем сидении «Запорожца», а впереди расположилась колоритная парочка.

Поклонники сразу догадались, впрочем, что речь, скорее всего, идет о начале съемок нового клипа. А судя по оригинальности снимка, сценаристом ролика снова будет Александр Гудков, который уже работал с Биланом на съемках клипа, сюжет которого разворачивается на свадьбе в 90-е годы прошлого века.

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Поклонники Димы уверены, что у их кумира, как всегда все поучится замечательно, и пообещали с нетерпением ждать выхода «шедеврального» видео.