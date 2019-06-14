Бари Алибасова собираются вывезти за границу

Несмотря на тяжелое состояние Бари Алибасова и существующие риски здоровью, сын продюсера уже строит планы на ближайшее будущее. Так, Алибасов-младший заявил, что отец может уехать на реабилитацию в одну из европейских клиник, когда угроза жизни минует.

«Там какие-то реабилитационные истории можно найти. Как минимум с точки зрения комфорта, может быть, там лучше, чем в Склифосовского. Это все-таки Европа», — отмечает наследник продюсера.

Однако, Бари уверен, что самая качественная реанимационная помощь может быть только в знаменитом Склифе. Поэтому родные Бари Каримовича в настоящее семья не собираются привлекать к лечению основателя группы «На-На» иностранных специалистов – их, по мнению сына продюсера, просто нет, потому случаи подобных отравлений единичны. Спутать упаковку химического средства и продуктами питания почти невозможно. А если такое и происходит, то компании-производители платят пострадавшим миллионы долларов, пишет ТВЦ.RU.

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Напомним, с тяжелейшим отравлением в НИИ имени Склифосовского Бари Алибасов попал еще 4 июня. И только несколько дней назад специалисты медицинского учреждения вывели его из медикаментозной комы. Кстати, давняя подруга Бари Каримовича Лена Ленина уверена, когда продюсер полностью придет в себя, он будет крайне недоволен поведением своих родных.