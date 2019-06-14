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Юрий Куклачев пообещал подарить Алибасову кота

Дрессировщик отметил, что сфинкс Чуча сбежал от одиночества.

Юрий Куклачев пообещал подарить Алибасову кота
По мнению Юрия Куклачева, сфинкс Чуча сбежал из-за одиночества. Фото: globallookpress.com

Народный артист РСФСР Юрий Куклачев готов подарить продюсерую Бари Алибасову кота, если, конечно, сфинкс Чуча не вернется к Бари Каримовичу. Об этом руководитель Театра кошек рассказал журналистам ТВЦ.RU.

Как человек разбирающихся в этих домашних животных, Куклачев отметил, что кот продюсера сбежал из-за одиночества, ведь любимого им человека уже давно нет рядом. Дрессировщик уверен, что животное вернется, если, конечно, под машину не попадает или не окажется в чужом доме, ведь Чуча настоящий красавец.

Напомним, сфинкс сбежал из квартиры Алибасова во время пресс-конференции. Сын продюсера пообещал вознаграждение в 800 тысяч рублей тому, кто вернет Чучу. Такой человек. Кстати, нашелся, но оказался мошенником. Когда мужчину уже забрал деньги, выяснилось, что принесены сфинкс не Чуча.

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Юрий Куклачев пообещал подарить Алибасову кота
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