Юрий Куклачев пообещал подарить Алибасову кота

Народный артист РСФСР Юрий Куклачев готов подарить продюсерую Бари Алибасову кота, если, конечно, сфинкс Чуча не вернется к Бари Каримовичу. Об этом руководитель Театра кошек рассказал журналистам ТВЦ.RU.

Как человек разбирающихся в этих домашних животных, Куклачев отметил, что кот продюсера сбежал из-за одиночества, ведь любимого им человека уже давно нет рядом. Дрессировщик уверен, что животное вернется, если, конечно, под машину не попадает или не окажется в чужом доме, ведь Чуча настоящий красавец.

Напомним, сфинкс сбежал из квартиры Алибасова во время пресс-конференции. Сын продюсера пообещал вознаграждение в 800 тысяч рублей тому, кто вернет Чучу. Такой человек. Кстати, нашелся, но оказался мошенником. Когда мужчину уже забрал деньги, выяснилось, что принесены сфинкс не Чуча.