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Умерла звезда сериала «Богатые тоже плачут»

Эдит Гонсалес было всего 54 года.

Умерла звезда сериала «Богатые тоже плачут»
Эдит Гонсалес несколько лет боролась с онкологией. Фото: страница Эдит Гонсалес в Instagram

Печальные новости для поклонников латиноамериканских сериалов пришли из Мексики. Одна из ярких звезд двух, особенно любимых в России сериалов, «Богатые тоже плачут» и «Дикая роза» Эдит Гонсалес умерла.

Известная в Мексике артистка скончалась в 54 года. Как сообщает CNN, последние несколько лет она изо всех сил боролась со страшным диагнозом – раком яичников. Два года назад показалось, что недуг побежден, но болезнь вернулась с новой силой. На лечение которой у звезды уже не хватило сил. Эдит скончалась 13 июня. У н осталась 14-летняя дочь Констанца и супруг  Лоренцо Лазо.

Эдит Гонсалес. Фото
Эдит Гонсалес скончалась от рака. Фото: Instagram

Напомним, накануне стало известно, что в США умерла звезда другого, американского, сериала «Секс в большом городе» Сильвия Майлз. Актриса скончалась в 94 года.

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Богатые тоже плачутборьба с онкологическим заболеваниемзвезда сериалаумерла актрисаЭдит Гонсалес
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Умерла звезда сериала «Богатые тоже плачут»
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