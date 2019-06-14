Умерла звезда сериала «Богатые тоже плачут»

Печальные новости для поклонников латиноамериканских сериалов пришли из Мексики. Одна из ярких звезд двух, особенно любимых в России сериалов, «Богатые тоже плачут» и «Дикая роза» Эдит Гонсалес умерла.

Известная в Мексике артистка скончалась в 54 года. Как сообщает CNN, последние несколько лет она изо всех сил боролась со страшным диагнозом – раком яичников. Два года назад показалось, что недуг побежден, но болезнь вернулась с новой силой. На лечение которой у звезды уже не хватило сил. Эдит скончалась 13 июня. У н осталась 14-летняя дочь Констанца и супруг Лоренцо Лазо.

Напомним, накануне стало известно, что в США умерла звезда другого, американского, сериала «Секс в большом городе» Сильвия Майлз. Актриса скончалась в 94 года.