Звезда «Дома-2» Саша Черно набрала 140 килограммов

Теперь девушка решила худеть в том числе на газировке и тортиках.

Любительница вкусно поесть и наслаждаться едой Саша Черно всегда пропагандировала бодипозитив, мол, все имеют право выглядеть так, как им нравится. Потому, когда Саша поправилась, переживать не стала — 100 килограммов, как считала звезда «Дома-2», будет идеальным весом. Однако ожидания участницы телестройки не оправдались.

По словам звезды, она пришла в ужас, встав на весы. На глаза навернулись слезы, но свою боль Саша никому не могла показать — стрелка весов предательски остановилась на отметке 140 килограммов, пишет «СтарХит».

Сейчас Саша собралась худеть по советам Романа Капаклы, которые, в целом, сводятся к тому, что есть сладкое есть можно, а вот белок – нет. С такими ограничениями Черно предстоит жить месяц. Она очень счастлива, ведь в ее рационе по-прежнему останется газировка, печенье, тортики.