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Звезда «Дома-2» Саша Черно набрала 140 килограммов

Теперь девушка решила худеть в том числе на газировке и тортиках.

Звезда «Дома-2» Саша Черно набрала 140 килограммов
Саша Черно расстроилась, сильно располнев. Фото: Instagram

Любительница вкусно поесть и наслаждаться едой Саша Черно всегда пропагандировала бодипозитив, мол, все имеют право выглядеть так, как им нравится. Потому, когда Саша поправилась, переживать не стала — 100 килограммов, как считала звезда «Дома-2», будет идеальным весом. Однако ожидания участницы телестройки не оправдались.

По словам звезды, она пришла в ужас, встав на весы. На глаза навернулись слезы, но свою боль Саша никому не могла показать — стрелка весов предательски остановилась на отметке 140 килограммов, пишет «СтарХит».

Саша Черно. Фото
Саша Черно набрала 140 килограммов. Фото: Instagram

Сейчас Саша собралась худеть по советам Романа Капаклы, которые, в целом, сводятся к тому, что есть сладкое есть можно, а вот белок – нет. С такими ограничениями Черно предстоит жить месяц. Она очень счастлива, ведь в ее рационе по-прежнему останется газировка, печенье, тортики.

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Звезда «Дома-2» Саша Черно набрала 140 килограммов
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