Елена Малышева снова оказалась в центре скандала

На этот раз телезрители ополчились на ведущую из-за неудачного медицинского термина.

Телеведущую Елену Малышеву периодически критикуют за весьма специфическое преподнесение для аудитории тем проблем со здоровьем. Оказалась в центре нового скандала и после очередного выпуска ее шоу «Жить здорово!», темой которого стал разбор болезней, которые могут вызывать слабоумие.

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Тема, понятное дело, крайне деликатная, ведь речь идет о людях с ментальными нарушениями. Однако, вопрос «Откуда берутся кретины?» был отражен даже на полу студии. По ходу программы, Малышева использовала слово «кретин», возможно, полагая, что это обычный медицинский термин, и оскорбить никого не должен.

«Это диагноз, определяющий степень умственной отсталости», — заявила она.

Между тем, среди специалистов, это слово довольно давно считается устаревшим и не используется из-за его негативной коннотации. Вместо этого медики используют другой термин — «умственная отсталость», пишет «Газета.ру».

А вот члены общественной организации, которую создали родители детей с расстройствами аутического спектра, и вовсе обвинили Малышеву в пренебрежительном отношении к людям с ментальным расстройствами. Рассказывая о достоинствах программы раннего скрининга таких болезней, Елена отметила, что, мол, «…иначе мы были бы тут отбитые хором». Общественники задаются вопросом: «отбитые хором» — это кто? Тяжелые аутисты, люди с синдромом Дауна?

Возмущенные родители отмечают, что не все болезни, сопровождающиеся умственной отсталостью поддаются лечению, но после выхода программы, у телезрителей может сложиться такое мнение.