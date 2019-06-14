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В Мексике нашли единственную запись голоса Фриды Кало

В аудиоролике художница читает эссе, посвященное своему мужу.

В Мексике нашли единственную запись голоса Фриды Кало
В найденном ролике Фрида Кало читает отрывок из эссе «Портрет Диего». Фото: Guillermo Kalho / Wikipedia .

Сотрудники мексиканской библиотеки нашли единственную запись голоса художницы Фриды Кало. Это запись радиошоу El Bachiller, которое вышло в эфир в 1955 году. Кстати, на тот момент всемирно знаменитой художницы уже не было на свете, Фрида ушла из жизни годом ранее.

На записи, доступной на YouTube-канале газеты The Guardian, художница прочла отрывок произведения о своем муже .

Находка вызвала настолько широкий резонанс в Мексике, что по этому поводу высказываются самые высокие чиновники правительства. Так, по словам министра культуры Алехандры Фраусто, в настоящее время проводится исследование на подлинность записи. И если все подтвердится, аудиоролик станет единственным, на котором звучит голос Фриды.

Как отмечает «Лента.ру», три года назад на аукционе Sotheby’s за 1,8 миллиона долларов ушла картина Фриды Кало «Девочка с ожерельем». Примечательно, что полотно, написанное в 1929 году считалось утерянным и, конечно, никогда не выставлялось.

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В Мексике нашли единственную запись голоса Фриды Кало
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