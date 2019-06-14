Звезда сериала «Кухня» Ольга Кузьмина развелась с мужем

Очаровательная и обаятельная актриса, звезда популярного сериала «Кухня» Ольга Кузьмина поделилась со своими подписчиками в социальной сети Instagram невеселой новостью. Завершился важный в ее жизни период – актриса развелась со своим мужем Алексеем. Супруги прожили вместе 14 лет, поженившись, еще будучи студентами.

«Жизнь не стоит на месте, меняется все вокруг и вместе с этим — меняемся мы. Наверное, в этих изменениях и есть смысл жизни. Но счастливые отношения возможны только тогда, когда эти перемены вы проживаете вместе, помогая друг другу и радуясь успехам и достижениям каждого…», — пишет своим фанатам актриса.

Видимо, эта важная часть взаимоотношений между возлюбленными и ушла. Но звезда все равно очень тепло и по-человечески обратилась на прощание к бывшему спутнику жизни. Ольга поблагодарила его за годы, что они провели вместе, за сына. И хотя дальше бывшие супруги отправятся в путешествие по жизни самостоятельно, Кузьмина пообещала всегда хранить в сердце первую любовь.

«Так будет лучше для каждого из нас. Я желаю тебе счастья!» — пишет актриса.

Напомним, недавно звезда «Кухни» исполнила заветную мечту своего шестилетнего сына. Вместе они поднялись на самую высокую в мире башню — Бурдж Халифа в Дубае.