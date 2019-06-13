Объявилась внебрачная дочь Романа Карцева

Анастасия Сухова заявила в эфире передачи «На самом деле», что её мама в 80-е закрутила роман со знаменитым актером.

После смерти Романа Карцева в ток-шоу все чаще стали появляться люди, которые считают себя внебрачными детьми знаменитого артиста. В прошлом месяце к сыну актера Павлу Кассинскому обратился мошенник. ДНК-тест показал, что он не является родственником Карцева.

В новом выпуске программы «На самом деле» появилась новая внебрачная дочь Карцева. Анастасия Сухова прибыла в эфир, чтобы выяснить правду о своем отце. Её мать Татьяна Чалая работала с Карцевым костюмером около трех лет. Женщина призналась, что артист очаровал её.

Татьяна Чалая раскаялась – ей пришлось изменять мужу, чтобы встречаться с Романом Карцевым в отелях. Теперь её дочь Анастасия пытается выяснить, кто её настоящий отец – знаменитый артист или покойный супруг матери. Анастасия была готова пройти генетическую экспертизу, но её мать была против и заметно нервничала.

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Друзья опровергли заявления Татьяны Чаловой о внебрачной связи Карцева. По их словам, актер был примерным семьянином. К тому же в 80-е он был востребован. Ему приходилось выступать по два-три раза в день, поэтому времени на интрижки у него попросту не было.

Результат ДНК-теста оказался неутешительным. Анастасия не является дочерью Романа Карцева. Девушка накинулась на мать и спросила, зачем та врала ей. «Я хотела, чтобы это нас сблизило. Я не была идеальной, мы не общались, я мечтала все изменить», — призналась Татьяна. Мать пыталась наладить отношения с дочерью, поэтому придумала красивую историю.